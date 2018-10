Donna carbonizzata a Modena, l'indagato tradito da un libro di scuola

Omicida avrebbe potuto colpire ancora - Dal 24 agosto al 2 settembre il fermato, Raffaele Esposito, 34enne di Savignano sul Panaro in provincia di Modena, aveva preso di mira altre donne, tutte di corporatura esile e di giovane età. Secondo gli inquirenti avrebbe anche potuto uccidere ancora per questo è stato fermato con l'accusa di omicidio, tentato sequestro di persona e violenza sessuale. "Ha provato a sequestrare una giovane a Savignano sul Panaro - ha detto il comandante del nucleo operativo dei carabinieri Stefano Nencioni -. Ovvio che in posto così piccolo, se mai la giovane fosse sfuggita al sequestro, lo avrebbe immediatamente identificato. Dunque a lui non sarebbe rimasta altra scelta. Insomma, non possiamo escludere che avrebbe potuto uccidere di nuovo". Esposito era già stato arrestato dopo il tentativo di sequestro e la nuova ordinanza di custodia cautelare gli è stata notificata direttamente in carcere.



Spunta un video su un'altra violenza - In un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di una villa, l'uomo è stato immortalato mentre cercava di sequestrare la ragazza. Il 40enne afferra le mani della giovane per caricarla in macchina con la portiera posteriore già aperta, lei si divincola e cerca di fuggire, ma lui la insegue. Alla fine capisce che non c'è nulla da fare e scappa. Tre casi in dieci giorni. L'uomo ha piccoli precedenti penali per furto e nell'ultimo periodo assuntore di droghe.



I carabinieri del Comando provinciale di Modena, che già indagavano sulla violenza sessuale, sono riusciti a mettere in relazione i tre fatti grazie al gps a bordo dell'auto e al telefonino del sospettato. La donna uccisa e bruciata è stata identificata grazie a una vite in un osso, ha fatto sapere il comandante del Nucleo investigativo, commercializzata in Italia da un'azienda americana solo in due casi.