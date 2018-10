Daniela, l'infermiera a caccia di concorsi per realizzare il suo sogno d'amore

Perché proprio a Parma vive e lavora anche Salvatore, fidanzato con lei da quando aveva 16 anni. L'obiettivo dei due giovani, entrambi di Gela, era quello di costruire il loro nido insieme. E' il Giornale a raccontare la loro storia, spiegando che proprio con quell'obiettivo Daniela si è sottoposta a tutti questi concorsi in giro per l'Italia, tra snervanti sedute di studio non stop e trasferimenti senza fine da nord a sud, per raggiungere il suo amore. "Abbiamo già comprato casa e ci sposeremo ad agosto", dice dopo aver coronato il suo sogno. D'amore, ma anche di lavoro.



Prima di questo posto a Parma Daniela, laureata a Messina con 110 e lodi, aveva vinto sette concorsi rinunciando a cinque occasioni. "Ma quelle sedi erano troppo lontane", dice lei, che aveva accettato a Belluno ma "solo per cominciare a lavorare. Salvo però lo vedevo poco".



Insieme al lavoro tra l'altro c'era anche da seguire un master in coordinamento a Pisa per cui Daniela aveva vinto una borsa di studio. Pendolare tra Pisa e Belluno, una bella mazzata. "E infatti, tra turni e viaggi in treno non ci restavano che le briciole. Così, appena ho superato il test a Piacenza mi sono trasferita". Quattro anni in Ematologia a Piacenza, facendo la pendolare per restare vicino a Salvatore. Fino all'ultimo concorso, quello definitivo che l'ha portata nella sua Parma, finalmente accanto al suo amore. Adesso il suo nido è completo.