Covid, in 2.600 in pista a ballare: chiuse due discoteche a Misano Adriatico

La polizia di Rimini ha disposto la chiusura provvisoria di due discoteche di Misano Adriatico per l'inosservanza delle disposizioni anti-Covid. Nel primo locale erano presenti circa 1.500 persone, mentre nel secondo 1.100 persone, di cui gran parte accalcata in pista a ballare sprovvista di mascherine. La chiusura è stata disposta per cinque giorni.