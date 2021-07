Corteo contro il Green pass a Piacenza, denunciati gli organizzatori

Ansa

Con l'accusa di aver organizzato una "manifestazione non autorizzata" in palese violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, la Questura di Piacenza ha denunciato gli organizzatori del corteo anti Green pass che si è svolto il 24 luglio in Piazza Cavalli. Essendo la manifestazione autoconvocata, la denuncia sarebbe scattata contro chi ha preso pubblicamente la parola nel corso della manifestazione.