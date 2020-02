Coronavirus, primo morto in Emilia-Romagna: è un lombardo

Primo decesso da coronavirus in Emilia-Romagna. Ne ha dato notizia la Regione, specificando che si tratta di un 70enne lombardo, "già affetto da importanti patologie pregresse". L'uomo proveniva da uno dei comuni della "zona rossa" del Lodigiano, era stato ricoverato all'ospedale di Piacenza e poi trasferito in terapia intensiva a Parma. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui