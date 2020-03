Coronavirus, morto un consigliere comunale a Piacenza

Nelio Pavesi, consigliere comunale di Piacenza, è morto in ospedale all'età di 68 anni dopo aver contratto il coronavirus. Nei giorni scorsi era stato ricoverato e le sue condizioni sono andate via via aggravandosi. "Ciao Nelio. Con grande dolore ho appreso della tua scomparsa. Pubblicamente ti voglio salutare e ringraziare per l'impegno che hai sempre messo nello svolgere il tuo ruolo. Mi mancherai", ha scritto su Facebook il sindaco Patrizia Barbieri.