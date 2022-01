Caso Saman, lo zio sarà estradato in Italia il 20 gennaio

Ansa

Sarà estradato in Italia il 20 gennaio Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, la 18 enne di origini pachistane, residente nel Reggiano, di cui non si hanno notizie da nove mesi. L'uomo, arrestato in Francia a settembre, è tra i cinque indagati per la scomparsa della ragazza, insieme ai due genitori, un cugino attualmente nel carcere di Reggio Emilia e un altro parente.