Carpi (Modena), il professore picchiato a scuola mentre sedava una rissa: "Per proteggere uno studente dai bulli"

In collegamento a "Mattino Cinque News" Vincenzo Giordano, professore in una scuola di Carpi nel Modenese, racconta l'aggressione subita da un gruppo di studenti mentre tentava di sedare una rissa: "Sono intervenuto perché c'era un branco che stava vessando un singolo ragazzo", dice il docente 26enne che mostra la ferita riportata sul naso. Giordano punta il dito sull'educazione che gli autori di bullismo ricevono in famiglia: "Si tratta di ragazzi in bilico che mancano di capacità di ascolto ed empatia", spiega l'insegnante che sulla strategia di contrasto al fenomeno aggiunge: "Noi come scuola ci siamo ma servono anche le famiglie così come lo Stato".

Leggi Anche Genova, 17enne denuncia uno stupro di gruppo durante una festa tra amici

Ai microfoni di "Mattino Cinque News" il professore di Carpi racconta la sua esperienza ma è solo l'ultimo di una serie di episodi di violenze subite da studenti e docenti in servizio. Sono ancora gravissime le condizioni del 15enne accoltellato da un coetaneo fuori dall'istituto superiore "Sergio Atzeni" di Capoterra, in provincia di Cagliari. Nella notte il ragazzo è stato sottoposto a un intervento per ricomporre la lesione al collo ed è ricoverato in coma farmacologico all'Ospedale Brotzu di Cagliari. L'aggressore 14enne è in carcere con l'accusa di tentato omicidio.