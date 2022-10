Bologna, studenti in rivolta per il caro affitti: "Si trovano annunci assurdi"

Con l'incremento dei prezzi anche a

Bologna

"Mattino Cinque"

divano

cresce la frustrazione degli studenti per gli affitti troppo alti. Le telecamere disono andate nella città emiliana, dove nelle zone del centro è possibile trovare addirittura un annuncio con unin subaffitto a 350 euro al mese.

"Credo sia una condizione indecente che svilisce e non permette di vivere la città", commenta una delle ragazze intervistate dalla trasmissione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Un'altra prosegue: "Io sto attualmente cercando casa, ma si trovano annunci impossibili. In uno chiedevano 500 euro al mese per una stanza e con ben

nove mesi di caparra

. Il costo della vita sta aumentando e né il comune di Bologna, né l'università cerca in nessun modo di calmierare i prezzi".

Le testimonianze raccolte dal programma proseguono con un'altra ragazza che racconta di vivere in una doppia fuori dalla città, mentre un altro studente spiega di vivere

con la proprietaria di casa