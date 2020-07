Carabinieri Piacenza, nel mirino anche i superiori

Non solo. I magistrati controlleranno anche i certificati di encomio formale, dati a Montella e ai colleghi, per i numerosi arresti effettuati. Questi encomi, che provenivano dai comandi di Bologna ma su proposta del comando provinciale di Piacenza, certamente aiutavano la carriera del gruppo, che si distingueva così per "zelo" e impegno nelle operazioni.

Il sequestro della caserma, per la prima volta in Italia, è stato deciso, spiegano dalla procura, proprio per poter accedere a tutti i documenti e verificare se la catena di comando non sia stata esente da omissioni, o, peggio ancora, da complicità, nonostante l'Arma preveda ispezioni settimanali e mensili da parte dei superiori per evitare comportamenti scorretti o illeciti.