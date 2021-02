Bondeno (Ferrara), donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio

Ansa

Una 50enne è stata trovata morta in casa a Bondeno, nel Ferrarese, presumibilmente colpita alla testa con un oggetto contundente. Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri nell'appartamento e indagini, con il pm di turno che sta sentendo alcune persone. L'ipotesi è di un omicidio. Sul luogo del delitto, nella zona di Borgo San Giovanni, poco fuori dal centro del paese, anche il medico legale, per un primo esame autoptico.