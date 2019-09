Bologna, uomo accoltellato in strada: è in gravi condizioni

Un uomo di circa 35 anni, di origine romena, è stato aggredito in una strada di campagna di Casteldebole, nel Bolognese. Arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna con una grave ferita da arma da taglio all'altezza del torace è stato sottoposto a intervento chirurgico, e ora si trova ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. I carabinieri hanno avviato indagini per ricostruire l'accaduto.