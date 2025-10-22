Bologna, tenta di rapire una neonata dal passeggino: inseguito e fermato

Momenti di panico a Bologna dove la polizia ha arrestato un giovane che ha cercato di sottrarre una bimba di pochi mesi da un passeggino. È successo domenica pomeriggio in via Carracci, vicino alla stazione. La neonata era con i genitori che, insieme ad altri passanti, sono riusciti a evitare il tentativo da parte dell'uomo di afferrare la piccola dal passeggino e hanno dato l'allarme. Il giovane si è dato alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, è stato individuato e fermato.