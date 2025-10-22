Bologna, tenta di rapire una neonata dal passeggino: inseguito e fermato

La piccola era con i genitori, che hanno reagito ed evitato il peggio con l'aiuto di alcuni passanti. La polizia ha rintracciato un giovane gambiano
© Ansa
Momenti di panico a Bologna dove la polizia ha arrestato un giovane che ha cercato di sottrarre una bimba di pochi mesi da un passeggino. È successo domenica pomeriggio in via Carracci, vicino alla stazione. La neonata era con i genitori che, insieme ad altri passanti, sono riusciti a evitare il tentativo da parte dell'uomo di afferrare la piccola dal passeggino e hanno dato l'allarme. Il giovane si è dato alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, è stato individuato e fermato.
Gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno immediatamente rintracciato il presunto autore del gesto nel vicino parco di Villa Angeletti. Si tratterebbe di un giovane di origine gambiana, domiciliato in una comunità a Bologna. Sull'episodio sono ancora in corso approfondimenti. Il sindacato di polizia Siulp, in una nota in cui racconta l'accaduto, ha ringraziato colleghi per la rapidità dell'intervento e ha definito "fondamentale la collaborazione dei cittadini, oltre ai genitori della minore".