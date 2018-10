Bologna, sorprende tre ladri e li ferisce con un coltello: denunciato anche lui

Ha ferito con un coltello da cucina tre ladri entrati nel suo camper, parcheggiato sotto casa a Bologna. Per questo un 50enne è stato denunciato dalla polizia per lesioni personali gravi e aggravate e porto illegale d'arma. Denunciati anche gli intrusi, tre tunisini di 23, 25 e 27 anni, tutti con precedenti, accusati di tentato furto aggravato in concorso. Uno dei ladri è stato ferito in modo serio a un braccio ed è ricoverato all'ospedale Maggiore.