Bologna, 14enne morto per un sarcoma vince un premio per la sua poesia | La mamma: "Un'opera in cui c'è tanta vita"

Lorenzo Bastelli, 14enne di Castel San Pietro (Bologna), scomparso nel novembre del 2022 a causa di un sarcoma di Ewing, ha vinto il premio internazionale di poesia "La Bellezza rimane" di Santa Margherita Ligure con la sua poesia "Rinascita".

"L'ha scritta quando ha iniziato le cure palliative. Io non sapevo nulla, un giorno è uscito dalla sua stanza e mi ha detto: mamma, ti faccio una sorpresa, ho scritto una poesia. Leggere le sue parole per me è stato intenso, è stato come ripercorrere tutta la sua malattia. Con parole semplici ha rappresentato cos'è stato per lui quel viaggio. Ricordo che trovai perfetta l’immagine del fiammifero decapitato, perché lui era proprio un fiammifero, era un fuoco di vita. È stato proprio come se il sarcoma l’avesse spento. È importante per me che le persone vi leggano un messaggio positivo, non solo di sofferenza e morte. C'è tanta vita in 'Rinascita'", ha detto la mamma di Lorenzo, Francesca Ferri, al Resto del Carlino.