Bologna, la piazza sotto le Due Torri in fase di restauro resterà chiusa per anni

Il piano di mobilità per il restauro delle Due Torri a Bologna

A restare chiusa sarà dunque piazza di Porta Ravegnana, sotto le Due Torri. Per il momento il Comune conferma il piano di mobilità provvisorio scattato sabato 22 ottobre per effettuare controlli e monitoraggio alla Garisenda, ma nei prossimi mesi sarà predisposto un piano definitivo valido per i prossimi anni. L'impatto sul trasporto pubblico è importante. Diversi mezzi di Tper, la società locale, sono deviati: in tutto si tratta di 645 corse nei giorni feriali, quelle che prima percorrevano via San Vitale e via Rizzoli in direzione di via Ugo Bassi. Continuano invece a circolare su via Rizzoli 1.187 corse di bus, di cui 654 proseguono per Strada Maggiore e 533 in via Castiglione. Per garantire l'accesso ai residenti, consegna merci e accedenti a posti auto dell'area attorno alle Due Torri sono sospesi i varchi Rita di via Ugo Bassi in entrata e di via Rizzoli in uscita, sospensione fino all'inserimento delle targhe autorizzate.