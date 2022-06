Bologna, mamma Sabrina avrà l'ultimo tema della figlia Eleonora: "Sono stata contattata dalla dirigente e ho pianto"

"Sono stata contattata dalla dirigente e ho pianto".

Così su Facebook Sabrina Bergonzoni annuncia di aver vinto la battaglia che combatteva dal settembre 2018, quando la figlia 13enne Eleonora morì per un osteosarcoma, un aggressivo cancro alle ossa. Tre mesi prima, a Bologna dove viveva, aveva sostenuto una prova scritta per l'idoneità alla terza prova e di quel tema la famiglia voleva rientrare in possesso, anche perché la giovane aveva affrontato lo scritto quando ormai era gravemente malata e si era chiusa in un periodo di silenzio. Così i recenti appelli via social e l'attenzione della stampa nazionale hanno permesso di raggiungere il lieto fine: " Lunedì ritirerò il tema di Eleonora , - scrive la madre, - pare si tratti di un tema leggero e dolce". "Speriamo - conclude - ci sia un briciolo di attenzione e di umanità in più in futuro e che ci siano sempre meno burocrati".