Bologna, lasciano il figlio di 2 anni in auto per andare a rubare

Hanno lasciato il figlio di due anni nel seggiolino dell'auto per andare a rubare capi di abbigliamento. E' successo martedì in un centro commerciale nel Bolognese, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione che indicava la presenza di un bimbo dentro una vettura chiusa a chiave nel parcheggio. I genitori del piccolo, una coppia di armeni di 34 e 36 anni, richiedenti asilo, sono stati arrestati per furto aggravato.