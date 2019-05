Bologna, il tribunale dà ragione a due richiedenti asilo: sì all'iscrizione anagrafica | Salvini: "Sentenza vergognosa, faremo ricorso"

A dare notizia della decisione del tribunale è stato lo stesso Merola, che sul suo profilo Facebook ha scritto che "il giudice di Bologna ha dato ragione a due richiedenti asilo che si erano visti negare l'iscrizione anagrafica dai nostri uffici sulla base del 'decreto Salvini' e ha ordinato al Comune di iscriverli. Saluto questa sentenza con soddisfazione, il Comune la applicherà senza opporsi".



A giudizio di Merola, si legge nel post, "smentire la destra significa batterla usando la legge e la legalità democratica. Quando ho ridato l'acqua agli occupanti ho agito come autorità sanitaria e non come delegato del governo, che è invece il caso dell'Anagrafe. Il ministro Salvini fa propaganda ma i fatti lo smentiscono, è ingiusto negare la residenza ai richiedenti asilo".



Il leader della Lega, però, non ci sta, e durante un comizio a Reggio Emilia parla ancora di "sentenza vergognosa", sottolineando che "se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra". Il ministro annuncia quindi che "ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i sindaci a rispettare (come ovvio) la legge". Il vicepremier si augura quindi che si torni ad affrontare in Parlamento il tema della riforma della Giustizia, che "dovrà prevedere che anche i giudici come tutti gli altri lavoratori se sbagliano pagano. Perché in Italia a non pagare eventuali errori ci sono solo i giudici e Fabio Fazio".