Salvini in Ungheria visita il muro anti-migranti di Orban

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Ungheria per incontrare il premier Viktor Orban, ha visitato il muro anti-migranti voluto dal governo di Budapest al confine con la Serbia. "La visita - ha detto il leader leghista - è stata interessantissima ai confini. Mi complimento per come in poco tempo, in modo rapido e incisivo, l'Ungheria abbia presidiato 600 km di confini, chiudendoli. L'Italia ha una posizione identica: confidiamo che la nuova Europa dal 27 maggio proteggerà le sue frontiere esterne, perché il problema non è redistribuire i migranti ma evitare che ne arrivino".