Bologna, finita dopo 75 giorni l'odissea della modella 23enne: "Finalmente sono guarita dal coronavirus"

Positiva al coronavirus da 75 giorni, Bianca Dobroiu, la modella 23enne prima contagiata bolognese al Covid-19, è finalmente guarita. "Questi due mesi sono sembrati anni infiniti", racconta. Ricoverata al Sant'Orsola all'inizio della pandemia, era stata dimessa il 5 marzo, vista l'assenza di sintomi. Ma il 18 aprile le avevano comunicato che il tampone continuava a non dare esito negativo per due volte di fila. Fino alla svolta finale del 9 maggio.

"Anche io posso finalmente dire di aver sconfitto il coronavirus", dice in un'intervista a Il Resto del Carlino. Sabato infatti il medico le ha comunicato la negatività. Ora dovrà tornare in ospedale per ulteriori prelievi.

"Mi hanno detto che devono capire meglio la mia situazione. Sono stati due mesi di inferno", spiega. Cosa farò ora? "Una bella passeggiata, stando sempre incollata al letto forse non ricordo neanche più come si fa”.