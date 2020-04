Coronavirus, la modella positiva ancora dopo 58 giorni: "E' un incubo"

La giovane vive con la mamma in un'appartemento nella città emiliana, ma è costretta a seguire le più rigide regole anche dentro casa. "Con mia madre, ci alterniamo per ogni cosa, anche per mangiare facciamo a turno. E' un incubo". "Non ce la faccio più, non vedo l'ora di poter fare anche una sola ora d'aria fuori - ammette -. Leggo, guardo serie tv", ma ci sono momenti in cui prende lo sgomento, "e mi ritrovo a fissare il muro e riflettere".

"Per i medici sono un caso da studio, ma io vorrei risposte e sapere quando tutto finirà. Per fortuna la malattia è stata lieve, però sono ancora contagiosa". "Ogni volta che è il momento del tampone, mi viene l'ansia, poi vedo il risultato e lo spiraglio di speranza vola via e mi arrendo". Certo, "per ripartire, quando tutto sarà finito, mi ci vorrà del tempo", conclude la 23enne.