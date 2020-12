Bologna, finanziavano terrorismo con reddito cittadinanza: denunciati due tunisini

lapresse

Due cittadini tunisi sono stati denunciati dalla guardia di finanza di Bologna per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza e averlo usato anche per finanziare attività di terrorismo islamico. I due, che hanno percepito circa 12mila euro, avrebbero girato i soldi a un pericoloso "foreign fighter" islamico iscritto nelle liste antiterrorismo del Belgio, e localizzato in Tunisia.