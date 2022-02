Bologna, trovati feti e resti umani in barili industriali abbandonati in un capannone a Granarolo

Leggi Anche Denuncia Greenpeace: traffico illecito di rifiuti in plastica tra Italia e Malesia

Area e fusti sotto sequestro La notizia è stata riportata dall'edizione locale de Il Resto del Carlino. Il ragazzo che ha fatto il macabro ritrovamento, era stato a sua volta chiamato dal titolare di una ditta che si occupa di svuotare cantine e magazzini. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, hanno avviato le indagini nel massimo riserbo. L'area, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco del Nucleo Nbcr, è stata messa sotto sequestro, così come i fusti. E' intervenuta anche la Scientifica.

Smaltimento illegale di rifiuti? I resti sono immersi in un liquido che potrebbe essere formaldeide oppure un'altra sostanza per la conservazione medica dei corpi. Il sospetto è che si tratti di uno smaltimento illegale da parte di qualche ospedale o clinica. Gli investigatori hanno già iniziato a sentire i primi testimoni per ricostruire la vicenda e capire la provenienza dei barili.