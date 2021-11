Bologna, calciatore 19enne pestato a sangue fuori da una discoteca: ricoverato con 21 giorni di prognosi

ansa

Un calciatore di 19 anni nella notte tra sabato e domenica è stato aggredito da un gruppo di cinque giovani davanti a una discoteca in via Maserati, a Bologna. In base a quanto accertato dalla polizia, il giovane, che stava trascorrendo una serata con amici, ha segnalato alla sicurezza il comportamento molesto dei cinque ragazzi di origine magrebina che poi si sono vendicati seguendolo fuori dal locale.