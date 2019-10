Bologna, blitz Gdf: misure per vertici società bioplastiche 

False comunicazioni sociali da parte di una società quotata e manipolazione del mercato : sono le accuse nei confronti dei vertici di un'importante società bolognese quotata in Borsa e operante nel settore delle bioplastiche . Tre le misure cautelari personali emesse nei confronti di figure apicali dell'azienda. Sequestrati beni per 150 milioni, pari al valore del profitto dei reati commessi.

I finanzieri del Comando provinciale di Bologna hanno eseguito anche diverse perquisizioni in altre città dell'Emilia Romagna, in Lombardia e in Lazio.