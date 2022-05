Bologna, bimbo ucciso da carro di Carnevale: condannato l'allestitore

Arriva la prima condanna per la morte di Gianlorenzo Manchisi, il bambino di due anni travolto e ucciso da un carro di Carnevale il 5 marzo 2019 in una sfilata nel centro storico di Bologna: il gup ha stabilito un anno e sei mesi in rito abbreviato per il proprietario e allestitore di quel carro, Paolo Canellini.

Disposte anche provvisionali di 300mila euro a favore del padre e 190mila euro per il fratello. A ottobre inizierà il dibattimento per la madre del bambino, Siriana Natali , che era con lui, e per il collaudatore del carro, Marco Pasquini .