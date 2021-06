Bimbo ritrovato al Mugello, carabinieri: si è allontanato, no altre ipotesi

Ansa

Per i carabinieri impegnati negli accertamenti in seguito alla scomparsa di Nicola, il bimbo di 21 mesi ritrovato al Mugello, il piccolo si sarebbe allontanato da solo, vagando poi per i boschi vicino alla casa dove vive con i genitori a Palazzuolo sul Senio (Firenze). Gli investigatori escludono altre ipotesi.