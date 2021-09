Bimbo accoltellato a Rimini, la mamma: "Ho avuto il terrore che morisse"

"Avevamo il terrore che morisse, abbiamo pianto tanto". Con queste parole la madre del bambino bangladese accoltellato a Rimini nei giorni scorsi da un uomo di 26 anni di origine somala, ha rivissuto quegli attimi di paura in un'intervista a "Dritto e Rovescio".

"C'era tanto sangue, mi diceva: mamma non sto bene e aveva gli occhi chiusi - racconta ancora la donna - abbiamo avuto veramente tanta paura". Fortunatamente, il bimbo è stato operato all'Ospedale Infermi e, pur restando in prognosi riservata, non sarebbe più in pericolo di vita.