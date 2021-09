Accoltellamento Rimini: il bimbo ferito alla gola è fuori pericolo

ansa

E' per fortuna fuori pericolo il bimbo di 6 anni accoltellato alla gola sabato sera da un uomo di 26 anni di origine somala sul lungomare viale Regina Margherita di Rimini. Il bimbo, di origine bangladese, è stato operato nella notte all'Ospedale Infermi, è ricoverato in Rianimazione, rimane in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.