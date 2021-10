Bagni senza genere, l'iniziativa di una scuola a Piacenza: "Il nostro compito è includere"

A Piacenza una scuola ha eliminato il genere all'interno dei bagni degli alunni. A "Mattino Cinque" Sabrina Mantini, la preside del Liceo Artistico Cassinari, spiega l'iniziativa rivolta a chi si trova in stato disforia di genere: "Nella nostra scuola ci sono ragazzi in questo stato, abbiamo pensato di concedere loro questa possibilità".

"Il compito delle scuole è includere e andare verso i bisogni degli adolescenti - aggiunge il dirigente scolastico - noi abbiamo sempre realizzato progetti di inclusività e abbiamo ritenuto giusto andare verso le loro esigenze". "All'inizio dell'anno scolastico - conclude - ho rilasciato un comunicato in cui vi è scritto che chi usufruisse di questa possibilità pur non essendo in questo stato, verrà punito".