Assembramenti e niente mascherine, a Rimini chiude la discoteca Byblos

Folla, nessun distanziamento sociale né utilizzo delle mascherine sabato notte sulla pista da ballo del Byblos, una discoteca all'aperto in provincia di Rimini: in seguito alla situazione rilevata, ad alto rischio contagio, il locale notturno sulle colline di Misano Adriatico è stato chiuso. Sono stati i carabinieri a prendere il provvedimento per la discoteca, che non aprirà per cinque giorni, a partire da domenica 9 agosto.