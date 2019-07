Affidi illeciti a Bibbiano, 4 bambini tornati alle famiglie naturali | Salvini in Emilia: "Entro agosto la commissione d'inchiesta"

Quattro dei sette bambini coinvolti nell'inchiesta "Angeli e Demoni" condotta dalla procura di Reggio Emilia a proposito di affidi illeciti a Bibbiano, sono tornati con i genitori naturali. La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna non è recente ed è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana di anomalie e illeciti da parte dei servizi sociali della Val d'Enza.

Salvini: "Entro agosto commissione d'inchiesta""Entro i primi di agosto verrà approvata la proposta della Lega sulla commissione d'inchiesta delle Case famiglia". Lo ha annunciato dalla piazza del municipio di Bibbiano, il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Andremo fino in fondo, non solo sui 10mila bambini portati via alle famiglie in Emilia-Romagna, ma in tutta Italia. E' una vergogna che ci sia chi fa business persino sulla pelle dei bambini", ha aggiunto.