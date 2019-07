"Ettore ha smarrito Ciccio, è un asino di pezza. Gli è caduto a Bologna sul regionale delle 10:32 verso Riccione. Non buttatelo per favore. Se fate il miracolo, scrivetemi". Insieme all'hashtag #RitroviamoCiccio, questo messaggio di una mamma, Chiara Alessi, sta facendo il giro dei social. La donna ha lanciato una richiesta d'aiuto su Twitter nella speranza di poter ritrovare l'amato peluche smarrito dal suo bambino Ettore. L'appello non ha lasciato indifferenti gli internauti, che si sono mobilitati per aiutare la famiglia.