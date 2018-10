“Diesel vietati? Allora uso il trattore”: la provocazione di un modenese in risposta ai divieti antinquinamento

Una soluzione che può essere allo stesso tempo sia brillante che polemica: Paolo Stevanin, abitante di Rovereto sul Secchia in provincia di Modena, ha deciso di utilizzare il proprio trattore per andare a lavorare a Carpi, cercando di aggirare le normative che limitano il traffico dei motori diesel. “Non ho trovato limitazioni per questo tipo di mezzo”, ha affermato.