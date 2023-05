Emilia-Romagna, i militari donano disinfettanti contro il tetano

Dopo l'emergenza maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna sono stati i militari a consegnare una serie di prodotti farmaceutici utili a evitare rischi contro il tetano.

A farlo una delegazione dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, un'unita' produttiva dell'Agenzia Industrie Difesa. Sono stati donate soluzioni disinfettanti e integratori alimentari salini, utili a scongiurare potenziali infezioni dovute al tetano causate dalle alluvioni, come spiegato dall'Agenzia. Le scorte sono state consegnate a Monterenzio, in provincia di Bologna, direttamente al sindaco. Nel frattempo è stata confermata l'allerta rossa per criticità idraulica sulla pianura e sulla collina della Romagna e sulla pianura Bolognese. Il provvedimento, adottato da Arpa e Protezione Civile è stato adottato in quanto nelle prossime ore "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura. Sono possibili localizzati incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro-orientale, ancora interessati da criticità idrauliche generate dalle piene precedenti".