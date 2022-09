Emergenza a Panarea, si scarica l'ambulanza elettrica e viene spinta dai passanti

La donna che accusava febbre alta e forti dolori intestinali aveva chiesto soccorso alla guardia medica locale intorno alle 19 ma è riuscita a raggiungere l'

ospedale Papardo di Messina

l'ambulanza elettrica

imprevisto

ritardo

polemiche tra i residenti

solo dopo le 23. A ritardare il trasferimento della paziente è statanella quale si trovava che, nel bel mezzo dell'operazione, si è scaricata e bloccata per le strade dell'isola. Tempestivo è stato l'aiuto dei familiari e dei passanti che hanno spinto il veicolo per avvicinarlo alla pista dell'elisoccorso.Ma quest'ultimo episodio non è stato l'unico: anche l'elicottero che doveva trasportare la donna su terra ferma, infatti, è arrivato con 4 ore di. "Non voglio trovare un colpevole ma voglio che noi isolani, insieme a sindaco e medici, ci sediamo a tavolino e troviamo una soluzione per gestire questa situazione di degrado” ha protestato la nipote della paziente su Facebook.Quanto accaduto ha scatenato non pocheche hanno lamentato le pessime condizioni di soccorso in caso di emergenza medica e la mancanza di un numero adeguato di elicotteri notturni disponibili in tutta la Sicilia.