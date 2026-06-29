Positivo all'alcoltest dopo essere finito fuori strada: patente sospesa per un anno al parlamentare Emanuele Pozzolo
Aveva detto di essersi messo alla guida dopo pranzo e che era uscito di strada per colpa di un nubifragio
© Ansa/New Biella Massimo Percossi
Lo scorso 2 giugno l'onorevole Emanuele Pozzolo era finito fuori strada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano. Fortunatamente senza coinvolgere altre persone o mezzi. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. Una volta sottoposto all'etilometro era stato rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Oggi la prefettura di Biella ha deciso per la sospensione della patente di guida per un anno, raddoppiando la minima prevista di sei mesi.
Dovrà sottoporsi a un controllo della commissione medica
Pozzolo, che nell'ottobre 2025 era stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi per un incidente nella notte di Capodanno 2024, inoltre dovrà sottoporsi a un controllo da parte della commissione medica. Il parlamentare aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l'uscita di strada.