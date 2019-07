Emanuela Orlandi, Ali Agca: "E' viva e sta bene da 36 anni"

Emanuela Orlandi "è viva e sta bene da 36 anni". A sostenerlo è l'ex terrorista Ali Agca , che in una lettera aperta alla stampa internazionale torna sul caso della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983 . "Non fu mai sequestrata nel senso classico del termine, ma fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici collegati anche con il Terzo Segreto di Fatima ", sostiene l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II.

L'intrigo cui fa riferimento Agca non è stato organizzato dal governo vaticano, mentre è "la Cia che dovrebbe rivelare i suoi documenti segreti" in proposito. Intanto le indagini sul caso Orlandi proseguono: il 27 luglio saranno analizzate le centinaia di frammenti ossei repertati nelle due tombe del Campo Santo Teutonico trovate vuote l'11 luglio.



"Emanuela Orlandi non ha mai subito nessuna violenza, anzi è stata trattata bene sempre", ha sottolineato l'ex "lupo grigio". Agca cita una dichiarazione di Papa Francesco al fratello di Emanuela, Pietro: "Se Emanuela si trova in cielo dobbiamo pregare per Lei". Questa dichiarazione "normalissima del Papa fu manipolata e fatto un film di menzogna intitolato 'La verità è in cielo'".



"Basta con menzogne e calunnie contro i morti come il prelato Marcinkus e Enrico de Pedis e altre persone innocenti. Nessuna criminalità e nessuna sessualità c'entrano con il caso Emanuela Orlandi", ha proseguito l'ex terrorista. "Tutti invitano il Vaticano a rivelare qualche documento in suo possesso sull'intrigo internazionale Emanuela Orlandi. Invece io invito la Cia a confessare la responsabilità diretta sul complesso di intrighi internazionali degli Anni Ottanta. Ci sono molte cose da dire, ma per ora devo limitare il discorso", ha concluso.