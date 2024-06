La Corte dei Conti condanna l'ex direttore generale della Sanità lombarda per quanto concerne il caso Englaro. Fu una "concezione personale ed etica del diritto alla salute" a spingere Carlo Lucchina a impedire che ad Eluana Englaro fosse interrotto il trattamento che la manteneva in stato vegetativo. E' stato stabilito in Appello che Lucchina dovrà pagare all'erario circa 175mila euro che la Regione Lombardia aveva dovuto risarcire a Beppino Englaro, costretto a trasferire la donna in una struttura sanitaria in Friuli dove morì.