Tragedia al raduno di Elisa a Bologna: fan di 35 anni muore dopo un arresto cardiaco
La donna si è sentita male tra il pubblico dell'Estragon Club, a circa un'ora dall’inizio dell'esibizione. Inutili i soccorsi e il trasferimento in ospedale
Il raduno del fan club di Elisa, organizzato sabato 14 novembre all'Estragon Club di Bologna, doveva essere un momento di festa e condivisione, ma si è trasformato in una tragedia. Una donna di 35 anni, presente tra il pubblico per assistere all'atteso appuntamento con la cantante, è morta dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco. L'episodio si è verificato intorno alle 20, quando mancava circa un'ora all’apertura dello spettacolo, previsto per le 21. La notizia ha sconvolto i circa mille fan che si trovavano nel locale e ha portato all'immediata cancellazione dell’intera serata.
Secondo le prime ricostruzioni, la 35enne si trovava nelle prime file, a breve distanza dal palco, quando ha improvvisamente accusato un malore. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestarle assistenza. Le condizioni della donna sarebbero apparse subito estremamente gravi. Stando alle testimonianze raccolte tra i presenti, durante il trasporto verso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna la giovane avrebbe avuto un arresto cardiaco. Nonostante gli interventi del personale sanitario e i tentativi di rianimazione, la 35enne è deceduta. Al momento della tragedia, l'Estragon era particolarmente affollato per l'incontro riservato agli iscritti al fan club della cantautrice.
Elisa sul palco in lacrime
A comunicare ai fan quanto accaduto è stata la stessa Elisa. L'artista ha raggiunto il palco poco dopo l'emergenza, visibilmente provata e in lacrime, per spiegare al pubblico il motivo dell'interruzione dell’evento. Con poche parole, cariche di emozione, ha informato i presenti della gravità della situazione e della morte della giovane spettatrice. "Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta", ha raccontato la cantante.
Anche l’organizzazione dell'Estragon ha espresso pubblicamente il proprio dolore per quanto accaduto, affidando ai social un messaggio di vicinanza ai familiari e alle persone care della donna. "Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene" è il messaggio condiviso dal locale bolognese.