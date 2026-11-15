A comunicare ai fan quanto accaduto è stata la stessa Elisa. L'artista ha raggiunto il palco poco dopo l'emergenza, visibilmente provata e in lacrime, per spiegare al pubblico il motivo dell'interruzione dell’evento. Con poche parole, cariche di emozione, ha informato i presenti della gravità della situazione e della morte della giovane spettatrice. "Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta", ha raccontato la cantante.