Elisa Toffoli e il marito Andrea Rigonat si separano dopo 18 anni

Emma ed Elisa all'avventura in motoslitta sul secondo ghiacciaio più grande d'Islanda
© Instagram @real_brown | Emma e Elisa in vacanza in Islanda con amici
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Ci sono storie che finiscono lontano dai riflettori, senza annunci, dichiarazioni o fotografie capaci di raccontare la chiusura definitiva di un capitolo. È il caso di Elisa Toffoli e Andrea Rigonat, la cui relazione, dopo 18 anni condivisi tra musica e famiglia, sarebbe giunta alla conclusione. A riportare la notizia è il settimanale Chi, mentre dalla cantautrice non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Una scelta che appare perfettamente in linea con la riservatezza mantenuta da Elisa nel corso degli anni, anche nei momenti più importanti della sua vita privata. Da tempo, inoltre, i due non comparivano più insieme sui social, alimentando indiscrezioni che ora sembrano trovare un riscontro.
Il legame tra Elisa e Andrea Rigonat era nato nel 2008, quando il chitarrista faceva già parte della band della cantante. Una relazione diventata presto qualcosa di molto più profondo e che ha portato alla nascita di due figli: Emma Cecile, venuta al mondo il 22 ottobre 2009, e Sebastian, nato il 20 maggio 2013.
Nel 2015 la coppia aveva poi scelto di sposarsi a Grado, nella basilica di Sant'Eufemia. Era il 5 settembre. Quel giorno aveva riunito numerosi volti della musica italiana, da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, passando per The Kolors, Ligabue, Caterina Caselli, Fiorella Mannoia, Laura Pausini e Francesco Renga. Una pagina molto importante di una vita costruita anche professionalmente insieme, con Rigonat protagonista di un lungo sodalizio artistico con Elisa.
Classe 1976, Andrea Rigonat ha costruito negli anni una carriera autonoma come chitarrista, compositore e produttore, collaborando con artisti come Laura Pausini, Francesca Michielin, Emma Marrone, Noemi e Ultimo. Ha inoltre lavorato nei live di Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Giorgia e ha suonato la chitarra in "La noia", il noto brano di Angelina Mango.
Oggi, però, l'attenzione torna sulla sua vita personale e su quella di Elisa. Non è chiaro se entrambi siano già pronti per nuove relazioni o se stiano semplicemente attraversando questa fase concentrandosi sulla famiglia. I rapporti tra loro resterebbero civili, nel rispetto del ruolo di genitori. E mentre la parola d'ordine continua a essere privacy, resta una curiosità: Elisa potrebbe aver trasformato emozioni e cambiamenti in musica. Il suo nuovo album, Kintsugi, è infatti già pronto e arriverà il 27 novembre.
© Instagram @real_brown | Emma e Elisa in vacanza in Islanda con amici
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