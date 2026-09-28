Elisa Toffoli e il marito Andrea Rigonat si separano dopo 18 anni

Oggi, però, l'attenzione torna sulla sua vita personale e su quella di Elisa. Non è chiaro se entrambi siano già pronti per nuove relazioni o se stiano semplicemente attraversando questa fase concentrandosi sulla famiglia. I rapporti tra loro resterebbero civili, nel rispetto del ruolo di genitori. E mentre la parola d'ordine continua a essere privacy, resta una curiosità: Elisa potrebbe aver trasformato emozioni e cambiamenti in musica. Il suo nuovo album, Kintsugi, è infatti già pronto e arriverà il 27 novembre.