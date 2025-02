Tra i progetti che uniscono i due artisti c'è la presenza di Elisa come ospite del prossimo tour negli stadi di Cremonini: "La bella notizia è anche che Eli sarà sul mio palco (e io sul suo) in diverse date speciali del grande tour di 13 stadi del 2025, già interamente sold out. Un inno alla gioia" ha continua il cantautore. "Questo nostro amore artistico esploso sul palco del mio ultimo tour, è una collaborazione molto importante per la mia vita e per la mia carriera, che ha già dato frutti come 'Aurore boreali' e 'Un'alba rosa'. Ma erano solo le prime luci di qualcosa di molto più grande che stiamo scoprendo insieme giorno dopo giorno - si legge ancora nel post - La voce di Elisa la conoscete tutti, ma è riduttivo parlarne solo per queste doti. Elisa è una produttrice instancabile, visionaria e competente come pochi artisti sanno esserlo. Adoro incontrarla su questi fronti che sono quelli che amo di più anche io", conclude Cremonini.