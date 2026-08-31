Elisa porta il verde a Milano, ecco il progetto Plantasia

L'annuncio ufficiale del progetto è arrivato in una cornice importante, quella garantita dal teatro Romano di Verona. Sul palco Elisa e Giovanni Caccamo hanno presentato Plantasia, un sogno frutto dell'alleanza tra le loro organizzazioni no profit, la Fondazione Lotus ETS e la Youth & Future - Parola ai Giovani APS. Quella del parco sonoro è un'idea piuttosto ambiziosa, considerando anche i 40mila metri quadrati abbondanti su cui si estenderà questa oasi lontana dal cemento e dal rumore bianco della città. È vero, finora Plantasia è ancora un terreno abbandonato. Ma i tempi sono maturi per cambiare destinazione di utilizzo a uno spazio come quello dell'ex cava di via Quarenghi per cui il comune stesso di Milano pare propenso a trovare un nuovo utilizzo.