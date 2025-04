Cesare Cremonini ed Elisa insieme... "Nonostante tutto": arriva il nuovo singolo

"Questa collaborazione con Cesare è nata da uno scambio artistico molto profondo - racconta Elisa Toffoli -, nonostante le tante collaborazioni che ho avuto la fortuna di fare nella vita, questa con Cesare è speciale perché è talmente a 360° che mi fa sentire come se fossimo una band, un duo. Lo spazio e la fiducia che mi ha dato in studio mi hanno permesso di esprimermi completamente, non solo come cantante ma anche come cantautrice e come arrangiatrice e produttrice, e non finirò mai di ringraziarlo per avere questo approccio così stimolante. Mi piace molto come pensa, come crea, lo stimo molto quindi quest’esperienza è stata per me come un’iniezione di fiducia, e insieme uno scambio filosofico, e un viaggio musicale senza confini".