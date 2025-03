Cesare Cremonini ha fatto 13: tutte sold out le date del tour negli stadi

Per dare forma al suo progetto creativo Cremonini si è affidato ad alcuni tra i migliori tecnici dell'industria live, da Marc Carolan, già ingegnere del suono dei Muse e degli Snowpatrol, allo studio creativo di Londra NorthHouse, che per la prima volta lavorerà a uno show italiano dopo aver creato eventi come l'halftime del SuperBowl del 2015, il giubileo di platino della regina Elisabetta d’Inghilterra e il concerto che si è tenuto in occasione dell’incoronazione di re Carlo e ad aver collaborato tra gli altri con Coldplay, Beyonce e Bruno Mars. "Sono pronto a far sognare il pubblico negli stadi - ha detto Cremonini -. Il conto alla rovescia è iniziato".