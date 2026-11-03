Oggi però prova a cambiare il rapporto con quel peso: "Sto imparando a non colpevolizzarmi. Sto facendo un lavoro di pulizia, certi ingombri non si rimuovono, ma si può sistemarli nel posto giusto, cambiare loro posizione e destinazione. Non lo avevo mai fatto". E allarga lo sguardo a chi ha vissuto la stessa violenza: "Voglio cercare di essere utile alle tante ragazze e donne, e ai tanti ragazzi, che hanno subito la violenza sessuale. È una missione collettiva, liberarsi da questo assurdo, straziante, senso di colpa per una violenza subita". Lo fa con la musica, con le sue parole e sostenendo il movimento Una, nessuna centomila, che ha contribuito a fondare.