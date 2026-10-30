"Generazione porno", per i giovani l'educazione sessuale si fa sui siti per adulti

Non sono i genitori, non sono i medici e non sono nemmeno i professori. Per quasi un giovane italiano su tre, il primo (e in alcuni casi anche l'unico) insegnante di sesso è uno smartphone connesso a un sito porno. È la fotografia nitida e allarmante scattata dall'ultima indagine Ipsos Doxa condotta per Medici del Mondo su un campione di 1.000 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che hanno risposto a domande sulla propria introduzione al mondo dell'educazione sessuale.