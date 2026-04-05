Un clic, una bugia e l'accesso era garantito. Per anni è bastato spuntare una casella per entrare nel mondo del porno online. Ora non più. L'Australia è corsa ai ripari e ha deciso di impedirlo, imponendo una delle leggi più rigide al mondo: senza una verifica reale dell'età, niente accesso. Ma mentre il governo stringe, la tecnologia risponde e trova come bypassare il divieto.