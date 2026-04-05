Australia, stretta al porno online: la rete trova subito come aggirarla
Dal 9 marzo è entrata in vigore una normativa che impone alle piattaforme del settore di verificare in modo rigoroso l'età degli utenti
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Un clic, una bugia e l'accesso era garantito. Per anni è bastato spuntare una casella per entrare nel mondo del porno online. Ora non più. L'Australia è corsa ai ripari e ha deciso di impedirlo, imponendo una delle leggi più rigide al mondo: senza una verifica reale dell'età, niente accesso. Ma mentre il governo stringe, la tecnologia risponde e trova come bypassare il divieto.
Controlli veri e multe milionarie
Dallo scorso 9 marzo è entrata in vigore una normativa che cambia radicalmente le regole del gioco. Tutti i siti pornografici, i chatbot basati su intelligenza artificiale e le piattaforme che ospitano contenuti estremi o legati all'autolesionismo devono verificare in modo rigoroso l'età degli utenti. Non basta più una semplice autocertificazione: le aziende devono adottare sistemi concreti come riconoscimento facciale, identità digitali o dati della carta di credito. Chi non si adegua rischia sanzioni durissime: fino a 49,5 milioni di dollari australiani per ogni violazione.
L'obiettivo è impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati, portando nel mondo digitale le stesse regole già esistenti nella vita reale. Non solo porno. La legge non si limita ai siti per adulti. Anche motori di ricerca, app store e social media devono introdurre misure efficaci per evitare che i più giovani si imbattano in contenuti sensibili. Si tratta di un cambio di paradigma: la responsabilità non è più solo dell'utente, ma delle piattaforme stesse, chiamate a prevenire attivamente l’accesso.
La risposta immediata è un boom di Vpn
Ma la rete non resta a guardare. Alla vigilia dell’entrata in vigore della legge, i download di Vpn in Australia sono esplosi. In un solo giorno si è passati da circa 10mila a oltre 28.700 download, mentre le sessioni giornaliere hanno toccato quota 1,32 milioni. Numeri che raccontano una reazione istantanea perché le Vpn permettono di spostarsi virtualmente all'estero, aggirando i blocchi geografici e accedendo ai contenuti come se si navigasse da un altro Paese. Un escamotage semplice, ma estremamente efficace.
I giganti del porno al contrattacco
Le grandi piattaforme del settore non hanno accolto bene la novità. Alcune hanno già iniziato a bloccare l'accesso agli utenti australiani o a sospendere nuove registrazioni. La critica principale è che le nuove regole sarebbero difficili da applicare e poco coordinate, rischiando di penalizzare sia le aziende sia gli utenti adulti.
Tra tutela e rischi: il dibattito si accende
Gli esperti si dividono. Da un lato c'è chi considera la legge un passo necessario per proteggere i minori da contenuti potenzialmente traumatici. Dall'altro emergono dubbi importanti. I più giovani, soprattutto quelli più esperti di tecnologia, potrebbero aggirare facilmente i blocchi, finendo in spazi ancora meno controllati del web. Piattaforme alternative e canali non regolamentati potrebbero diventare nuovi punti di accesso. C'è poi il nodo della privacy: molti utenti adulti sono riluttanti a collegare la propria identità reale a contenuti così personali, temendo violazioni o fughe di dati.
L'Australia si conferma uno dei Paesi più attivi nella regolamentazione della rete, dopo aver già introdotto limiti severi per l’uso dei social da parte dei minori. Ma questa nuova stretta su sesso e porno online dimostra una cosa: ogni legge digitale genera una contromossa tecnologica. E nella sfida tra controllo e libertà, il risultato è tutt'altro che scontato.