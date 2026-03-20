Un caso di deepfake porno scuote la Germania: Berlino prepara una legge

La denuncia di un'attrice tedesca, che accusa l'ex marito, un noto conduttore televisivo in Germania, di aver pubblicato online materiale pornografico fake che la vede protagonista, sta sollevando forte attenzione nell'opinione pubblica tedesca e coinvolge adesso anche il governo, intenzionato a inasprire le pene sui deepfake di carattere sessuale. L'attrice Collien Fernandes, cui domani sarà dedicata la copertina di Spiegel, ha denunciato il marito Christian Ulmen, accusandolo di aver prodotto foto e video pornografici falsi, costruiti su di lei, che da anni circolano in rete. Ma ha anche posto l'attenzione sulla circostanza che non sia mai riuscita, nel tempo, a ottenere la cancellazione di quel materiale dalle piattaforme del web che lo hanno diffuso.